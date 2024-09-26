У актера из Новосибирска Прилучного требуют алименты на 24 млн рублей

Агата Муцениеце требует алименты в размере 24 миллиона рублей в год от Павла Прилучного.

Агата Муцениеце, бывшая жена известного новосибирского актера Павла Прилучного, подала требование о повышении алиментов до 24 миллионов рублей в год.

У пары есть двое общих детей. По информации «Комсомольской правды», после выхода сериала «Жизнь по вызову» гонорары Прилучного увеличились, и теперь он получает почти 800 тысяч рублей за съемочный день.

Агата намерена заменить привычные алименты в 100 тысяч рублей в месяц на сумму в 1 миллион рублей на каждого ребенка.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. В настоящее время актер женат во второй раз на актрисе Зепюр Брутян, с которой они воспитывают годовалого сына Микаэля. Недавно пара отметила вторую годовщину свадьбы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что банковские счета новосибирского актера Павла Прилучного разблокировали.