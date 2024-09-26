В Югре автомобиль разорвало на части в жуткой аварии на трассе

Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

В Югре днем 25 сентября 2024 года произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в Нефтеюганском районе на 667 километре трассы Тюмень — Тобольск —Ханты-Мансийск водитель Сhery Tiggo выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo. Судя по кадрам с места, один из автомобиль буквально разорвало на части.

В ведомстве сообщили, что водитель Chery получил травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства дорожной трагедии.

Напомним, в Новосибирске произошло массовое ДТП из 4-х автомобилей на площади Ленина.