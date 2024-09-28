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общество

Новосибирский суд вынес решение по иску против мэрии, запретившей митинг за YouTube

Олег Мецлер. Кадр из интервью на канале "Красный поворот"

27 сентября Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел административный иск об оспаривании действий или бездействия органов власти, где ответчиком выступила мэрия Новосибирска, а предметом спора – надуманный и издевательский, по мнению истца, отказ в проведении митинга в поддержку YouTube.

Если описать итог разбирательства одной фразой, судья Сергей Малахов вынес решение в пользу мэрии.

«Меры, принятые Роскомнадзором, не свидетельствуют о том, что органы власти заблокировали либо ограничивают доступ граждан России к социальным сетям, в частности, к площадке YouTube, – говорится в решении суда. – Цель мероприятия не является определенной и допускает ее неоднозначное толкование, вводит в заблуждение граждан о реальной правовой природе отношений между органами власти и владельцем YouTube, а также другими владельцами социальных сетей, признанных экстремистскими».

Истцом по делу выступил коммунист Олег Мецлер, журналист и владелец YouTube-канала «Красный поворот». Комментируя решение суда, он анонсировал на воскресенье серию одиночных пикетов, не требующих согласования.

Напомним также, что жители Новосибирска обратили внимание на возобновление некоторыми провайдерами работы хостинга в сентябре.

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Фёдор Туров
Журналист

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