82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 19:59
пробки
3/10
погода
+6.4°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 19:59
пробки
3/10
погода
+6.4°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
сегодня 18:45
афиша культура

Свыше 10 тысяч фанатов пришли в «Сибирь-Арена» на концерт Zivert: онлайн с выступления звезды хита Life в кайф

Фото Сиб.фм / Денис Шмаков

Сегодня в «Сибирь-Арена» проходит концерт знаменитой певицы Zivert. Следите за онлайн-репортажем Сиб.фм.

Совсем скоро Zivert выйдет на сцену и исполнит свои знаменитые песни: Life, ЯТЛ, Credo и Beverly Hills. Корреспондент Сиб.фм ведет онлайн-репортаж.

ОБНОВЛЕНО В 19:02

Зрители заполняют трибуны "Сибирь-Арены" в ожидании появления любимой вокалистки.

Фото Свыше 10 тысяч фанатов пришли в «Сибирь-Арена» на концерт Zivert: онлайн с выступления звезды хита Life в кайф 2Самые преданные фанаты — у сцены. Они не хотят пропустить ни одной секунды.

Фото Свыше 10 тысяч фанатов пришли в «Сибирь-Арена» на концерт Zivert: онлайн с выступления звезды хита Life в кайф 3

ОБНОВЛЕНО В 19:05

Поклонники таланта Юлии Зиверт ждали это выступление с февраля 2024 года. Перенос концерта был связан с состоянием здоровья 34-летней певицы. Поговаривали о психологическом выгорании из-за напряжённого графика.

Фото Свыше 10 тысяч фанатов пришли в «Сибирь-Арена» на концерт Zivert: онлайн с выступления звезды хита Life в кайф 4

ОБНОВЛЕНО В 19:14

Танцпол моментально превратился в людское "море". Сибиряки разных возрастов делают первые селфи.

Фото Свыше 10 тысяч фанатов пришли в «Сибирь-Арена» на концерт Zivert: онлайн с выступления звезды хита Life в кайф 5

ОБНОВЛЕНО В 19:24

В Омске 15 сентября концерт певица начала с 40-минутным опозданием, но новосибирцам терпения не занимать. Все службы "Сибирь-Арены" в полной готовности.

Фото Свыше 10 тысяч фанатов пришли в «Сибирь-Арена» на концерт Zivert: онлайн с выступления звезды хита Life в кайф 6

ОБНОВЛЕНО В 19:54

Zivert открыла выступление в Новосибирске треком "Кто сказал".

Фото Свыше 10 тысяч фанатов пришли в «Сибирь-Арена» на концерт Zivert: онлайн с выступления звезды хита Life в кайф 7

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Оксана Чешенок
журналист

Читайте в