Свыше 10 тысяч фанатов пришли в «Сибирь-Арена» на концерт Zivert: онлайн с выступления звезды хита Life в кайф

Сегодня в «Сибирь-Арена» проходит концерт знаменитой певицы Zivert. Следите за онлайн-репортажем Сиб.фм.

Совсем скоро Zivert выйдет на сцену и исполнит свои знаменитые песни: Life, ЯТЛ, Credo и Beverly Hills. Корреспондент Сиб.фм ведет онлайн-репортаж.

ОБНОВЛЕНО В 19:02

Зрители заполняют трибуны "Сибирь-Арены" в ожидании появления любимой вокалистки.

Самые преданные фанаты — у сцены. Они не хотят пропустить ни одной секунды.

ОБНОВЛЕНО В 19:05

Поклонники таланта Юлии Зиверт ждали это выступление с февраля 2024 года. Перенос концерта был связан с состоянием здоровья 34-летней певицы. Поговаривали о психологическом выгорании из-за напряжённого графика.

ОБНОВЛЕНО В 19:14

Танцпол моментально превратился в людское "море". Сибиряки разных возрастов делают первые селфи.

ОБНОВЛЕНО В 19:24

В Омске 15 сентября концерт певица начала с 40-минутным опозданием, но новосибирцам терпения не занимать. Все службы "Сибирь-Арены" в полной готовности.

ОБНОВЛЕНО В 19:54

Zivert открыла выступление в Новосибирске треком "Кто сказал".