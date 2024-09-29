Под Новосибирском сельчане занимались оборотом огнестрельного оружия

В Новосибирской области пресечена преступная деятельность, связанная с оборотом огнестрельного оружия.

Оперативные мероприятия были проведены сотрудниками УФСБ и ГУ МВД в селах Новотроицк, Биаза и поселке Коб-Кордон.

По данным УФСБ России по Новосибирской области, из незаконного оборота изъято 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 500 боеприпасов различных калибров, свыше 0,5 кг пороха, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов.

В отношении двух участников незаконной деятельности МВД рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Все четверо задержанных могут понести административную ответственность за нарушение правил приобретения и передачи оружия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что охотничьи ружья новосибирских браконьеров отправят на СВО для борьбы с дронами.