Авария с «перевёртышем» произошла на Мочищенском шоссе под Новосибирском

ДТП произошло в ночь на 30 сентября: один из участников — водитель такси.

Авария с «перевёртышем» произошла на Мочищенском шоссе. Участниками ДТП стали два автомобиля: Mercedes и кроссовер Haval Jolion. Подробности аварии стали известны редакции паблика АСТ-54, куда обратились сразу двое участников аварии. В первом случае пассажиры такси, двигавшиеся "Хавале", во втором — водитель «Мерседеса».

«Я и моя девушка заказали такси. Водитель (по моему мнению) проехал на красный сигнал светофора. В результате Мерседес въехал в бок автомобиля Хавал. Машина перевернулась на крышу, так мы проехали ещё метров 20-30, вылетели на встречную полосу», — поделился подписчик из такси.

Второй участник ДТП обрисовывает картину более детально, с подробностями.



«Я один из участников ДТП, выехал на зелёный свет светофора в сторону Жуковского, а с Мочищенского летел Хавал на большой скорости под красный сигнал светофора. По итогу вину не признаёт, опирается на то, что завершал манёвр под мигающий зелёный», — рассказал водитель Мерседеса.



Оба участника ДТП утверждают, что водитель Хавала пролетел на красный свет светофора. В ГИБДД Новосибирск разбираются в деталях случившегося.

Ранее Сиб.фм сообщал, подробности ДТП с вылетевшей пассажиркой в Новосибирске.