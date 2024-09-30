Бывший мэр Новосибирска Локоть рассказал об обещании Лукашенко

Президент Республики Беларусь сдержал своё слово, подчеркнул чиновник.

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram-канале рассказал о проходящей в городе выставке белорусских товаров. Экс-глава рассказал, что ярмарка — это выполненное обещание президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

«Год назад в Минске во время встречи делегации Новосибирской области с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко среди прочих вопросов о сотрудничестве города в гуманитарной, культурной областях, транспорте, патриотическом воспитании молодежи и других я задал вопрос о проведении ярмарки. Прямо попросил: «Александр Григорьевич, новосибирцы спрашивают, когда же приедет ярмарка?». И именно тогда я услышал слова: «Анатолий, я тебе обещаю, что в следующем году ярмарка приедет в Новосибирск», — написал в своей социальной сети Анатолий Локоть.

Напомним, что белорусская ярмарка развернулась в самом центре города. Купить там можно норковые шубы, шапки, жилеты, а также продукты питания: сало, сгущенку, сыр и многое другое. Ярмарка будет работать до 6 октября ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.

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