Похороны детей и осенний призыв: главные новости Новосибирска и Сибири за 30 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области и Сибири за понедельник, 30 сентября.

30 сентября в поселке Красная Сопка Назаровского района состоялась похоронная церемония, на которой провожали в последний путь четверых детей, трагически погибших от отравления инсектицидом. Местные жители собрались у Дома культуры, чтобы выразить соболезнования и почтить память трех девочек и одного мальчика. Четыре гроба были выставлены на улице, куда люди приносили цветы и игрушки в знак любви и поддержки. Родители, охваченные горем, гладили детей по волосам, не сдерживая слез. Весь поселок разделял их горе, звучали причитания: «Деточки, дитятки...». Погода также отражала общее настроение – на улице шёл дождь.

Ответственность за неявку понесет каждый, кто постарается избежать службы. Осенний призыв стартует уже 1 октября. В текущем году увеличен возраст кандидатов — до 30 лет. Сиб.фм разобрался что ждёт «уклонистов».

Новосибирский областной суд отменил решение о назначении принудительных работ Никите Лазькову. Мужчина признан виновным в ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Новосибирского производителя дихлофоса допросили после смерти четырех детей в Красноярском крае. По данным телеграм-канала Shot, дихлофос «Варан» компании «Сибиар» изымут на химическую экспертизу. Напомним, что это основная версия отравления многодетной семьи в Красноярском крае, в которой погибли четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет.