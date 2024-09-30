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общество

В Новосибирске спасли восьмилетнюю девочку, которая «намертво» застряла под диваном

Фото: МАСС 54

Инцидент произошел в Октябрьском районе поздно вечером.

Новосибирские спасатели то и дело вытаскивают детей и взрослых из сложных ситуаций, куда те попадают. Накануне непростой эпизод произошел в Октябрьском районе по улице Плющихинская. 29 сентября в 22:38 на пульт дежурного МАСС позвонили обеспокоенные родители восьмилетней девочки и сообщили, что та застряла под диваном и никак не может выбраться. Взрослые тоже не могут помочь малышке, надежда лишь на спасателей.

Сотрудники МАСС экстренно прибыли на место: помощь была оказана, а ребенок деблокирован.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спасатели Новосибирска откачали 7,5 тыс кубометров воды с затопленных дач.

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Дарья Лапина
Журналист

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