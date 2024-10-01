Выступление Марка Бартона и патриотический плакат: главные новости Новосибирска за 1 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 1 октября.

Фарход Рахимзода ожидает суд в новосибирском СИЗО за жесткое убийство матери с ребёнком. По данным следствия, с 20 по 23 января мать и дочь, недавно переехавшие из Казахстана, пропали без вести. Вскоре выяснилось, что они стали жертвами жестокого преступления. Знакомые семьи утверждают, что женщина получила наследство в размере около пяти миллионов рублей и планировала приобрести квартиру и автомобиль.

В Новосибирске, возле ТЦ «Искра» на улице Станиславского, повесили патриотический плакат «Сила в правде», на котором изображены солдаты. Однако баннер вызвал возмущение у местного жителя. Он опубликовал ролик в паблике «АСТ-54» во ВКонтакте.

Жители СНТ «Ивушка» в Советском районе Новосибирска пожаловались на установленные в 2023 году опоры линии электропередачи. По их словам, столбы плохо заизолированы, от чего погибают животные. Подробности в материале Сиб.фм.

В Новосибирске в ККК им. Маяковского с лекциями выступил известный психолог Марк Бартон. Специалист рассказал об отношениях между мужчиной и женщиной, абьюзе в отношениях, а также о множестве других болезненных темах.



