Фигурант теракта в «Крокусе» Мирзоев* из Новосибирска сдает своих сообщников

Фигуранты дела о теракте в Crocus City Hall дают на друг друга взаимные обвинения.

В рамках расследования теракта в концертном зале Crocus City Hall фигуранты дела начали давать взаимные обвинения, что, по мнению следствия, стало основанием для продления их ареста. Согласно судебным материалам, такая ситуация может привести к угрозам со стороны обвиняемых друг другу, если они окажутся на свободе.

Следственные органы указывают на риск координации действий между соучастниками преступления и возможные угрозы свидетелям, которые предоставили изобличающие показания.

Кроме того, исполнителям теракта были предъявлены обвинения по двум новым статьям Уголовного кодекса РФ — 205.3 (обучение для осуществления террористической деятельности) и 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Обвиняемые — Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*

Следствие также рассматривает причастность семьи из Таджикистана, которая продала преступникам автомобиль Renault. Уточняется, что братья Аминчон* и Диловар Исломовы*, а также их отец Исроил* знали о подготовке теракта.

В уголовном деле также упоминается частное охранное предприятие «Крокус профи» и подрядные организации, обслуживающие концертный зал. В отношении руководства Crocus Group и собственников комплекса возбуждено дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что может повлечь наказание до 10 лет лишения свободы.

Увеличение числа «невидимых» баз ваххабитов в России

Политолог Евгений Михайлов предупредил о росте «невидимых» баз, где могут скрываться батальоны ваххабитов. Об этом пишет Лента.

По его словам, такие места, как крупные овощные базы, продолжают привлекать людей, готовых к насилию.

Михайлов считает, что для борьбы с этой проблемой необходимо ужесточение законодательства и усложнение процедуры въезда в страну.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов в свою очередь отметил наличие спящих террористических ячеек нового формата в России. Эти группы могут действовать независимо от известных террористических организаций, вдохновляясь их идеологией. Он выразил обеспокоенность изменением стратегии вербовки, которая теперь нацелена на представителей среднего класса.

Ранее Сиб.фм писал, родители не могут увидеться с фигурантом дела о теракте в «Крокусе» с Мирзоевым из Новосибирска. После этой новости россияне массово возмутились таким просьбам.

*Внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.