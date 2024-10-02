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вчера 23:50
общество

Сорванный мигрантами ограничитель и штрафы у террориста: главные новости Новосибирской области за 2 октября

Фото: Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за среду, 2 октября.

В Хилокском микрорайоне Новосибирска ищут тех, кто сорвал ограничитель для большегрузов, который повесили на улице Малыгина. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили местные жители.

Фото Сорванный мигрантами ограничитель и штрафы у террориста: главные новости Новосибирской области за 2 октября 2

Террорист Далерджон Мирзоев*, живший в Новосибирске, не оплачивает штрафы, которые он получил после совершения теракта в подмосковном Crocus City Hall.

Фото Сорванный мигрантами ограничитель и штрафы у террориста: главные новости Новосибирской области за 2 октября 3

В своих социальных сетях модель из Новосибирска Елена Перминова опубликовала фотографии с гала-вечеринки в Париже, куда также были приглашены такие звезды Голливуда как Джаред Лето, Кайли Дженнер и Виктория Бэкхем. Для своего образа Елена выбрала нежное платье белого цвета с корсетом и чулками.

Фото Сорванный мигрантами ограничитель и штрафы у террориста: главные новости Новосибирской области за 2 октября 4

Сотрудники ГАИ Новосибирской области разыскивают неизвестного водителя, который 1 октября в Искитимском районе сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел около 19:30 на дороге Верх-Каюн — Михайловка.

Фото Сорванный мигрантами ограничитель и штрафы у террориста: главные новости Новосибирской области за 2 октября 5

Далерджон Мирзоев* — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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