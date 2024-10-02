Приставы из Новосибирска взыскивают с террориста Мирзоева* дорожные штрафы после теракта в «Крокусе»

Террорист Далерджон Мирзоев, живший в Новосибирске, не оплачивает штрафы, которые он получил после совершения теракта в подмосковном Crocus City Hall.

С террориста Далерджона Мирзоева новосибирские приставы пытаются взыскать 2 тысячи рублей за дорожные штрафы ГИБДД, которые он получил в Брянской области 23 марта, когда пытался скрыться с подельниками-убийцами после теракта в Crocus City Hall. Корреспондент Сиб.фм обратил внимание на то, что за полгода ни Мирзоев, ни его родственники так и не оплатили штрафы.

Мирзоев, который считается главарём исполнителей теракта, временно жил в самом криминальном районе Новосибирска. Таджик с октября 2023 года по 13 января текущего года жил в Кировском районе на улице Зорге, 221. Там он имел временную прописку у своего родственника.

Соседи были в шоке, когда узнали, что рядом с ними жил радикальный исламист; однако отметили, что ничего подозрительного не замечали ни за ним, ни за его родственниками. По их словам, Далерджон просто таксовал.

Ранее Сиб.фм писал, что фигурант теракта в «Крокусе» Мирзоев сдаёт своих сообщников. Также его родители пожаловались, что не могут увидеться с ним уже полгода.

Напомним, вечером 22 марта, около 20:00, в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник», ворвались вооружённые злoумышленники и открыли огонь по зрителям. В зале находились сотни людей, включая семьи с детьми. Погибли 145 человек.

Помимо этого, Сиб.фм пообщался с сестрой убитого в теракте Григория Будько. Женщина поделилась новыми подробностями трагедии спустя полгода.



*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга