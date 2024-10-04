Что наша жизнь – игра: как внедрение в жизнь игровых механик может помочь в дальнейшем трудоустройстве

Геймификация поиска и отбора персонала может сделать процесс более интересным для кандидатов и помочь компаниям привлечь действительно подходящим им по всем параметрам специалистов. Поэтому игровые элементы в неигровую среду сегодня внедряют многие рекрутинговые компании, да и сами работодатели тоже не отказываются от такого опыта.

Игровые процессы в неигровых реальностях помогают как в тимбилдинге и мотивировании уже сложившегося коллектива, так и в рекрутинге, причем для обеих сторон сразу. Например, «Авито Работа» недавно анонсировала геймифицированный проект «Скиллы в IRL» – серию мини-игр на платформе ВК, которые должны будут показать молодым соискателям, как их игровые навыки трансформируются в soft skills, которые сегодня на рынке труда очень сильно востребованы.

В этих тестах пользователь может проверить себя на основные «мягкие навыки» (коммуникабельность, стрессоустойчивость, скорость реакции, грамотность, внимание, логика) и набрать в каждом из них от 0 до 100 баллов.

Стоит отметить, что именно на эти навыки, по мнению ряда экспертов, российские работодатели отмечают все больше внимания в последние годы. На ключевых Job-порталах количество вакансий, где акцент делается на soft skills, увеличилось за год на 9%, а средние предлагаемые зарплаты для кандидатов на такие позиции выросли на 12%.

Чем больше в компании «цифры», тем реже она отказывается от возможностей внедрить в свою практику игровые механики, превращая role-playing game в real-playing game. Причем ориентированы эти практики могут быть как вовне, на действующих и потенциальных, так и вовнутрь, на сотрудников с целью повышения их производительности и вовлеченности. Еще, разумеется, такие практики любят внедрять образовательные онлайн-платформы, которые обожают геймифицировать все и вся. Это могут быть как крупные игроки, так и небольшой бизнес — например, небольшие отраслевые онлайн-школы.