Избиение женщины и ветряная оспа: главные новости Новосибирской области за 4 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области в пятницу, 4 октября.

В Новосибирске отключили холодное водоснабжение в Калининском и Заельцовском районах. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили местные жители. По предварительным данным, восстановление водоснабжения ожидается к 20:00 того же дня. Однако в сообщении Горводоканала указано, что процесс может затянуться до 6:00 утра следующего дня.

В Новосибирской области в школах и детских садах регистрируются ОРВИ, острые кишечные инфекции, а также единичные случаи ветряной оспы среди непривитых. Об этом Сиб.фм сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным управления, за 8 месяцев 2024 года показатели заболеваемости оспой находятся на уровне среднемноголетних значений.

В Новосибирске 1 октября на улице Гоголя мужчина напал на женщину и жестоко избил её бутылкой. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказал сын потерпевшей. Александр (имя изменено) рассказал, что его мама пошла в гости к знакомой, где у неё возник конфликт с мужчиной, который набросился на неё, снимая всё на камеру телефона. Кадры есть в распоряжении редакции, однако мы не можем их публиковать по этическим соображениям.