Атака дронов на Воронежскую область: пожары на предприятиях и паника грожан

ВСУ атаковали регион в ночь с пятницы на субботу.

В ночь с пятницы на субботу украинские беспилотники совершили атаку на «ряд предприятий, производящих гражданскую продукцию» в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев 5 октября.

Впервые о возможности атаки дронов глава региона уведомил в 20:31 в пятницу, затем повторно предупредил о возможной опасности в 01:25. В 02:54 Гусев заявил, что несколько дронов были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, однако инцидент не прошел без последствий.

При попытке атаковать одно из предприятий возникло возгорание, как отметил Гусев в 03:28, не уточняя деталей пожара. Он добавил, что на месте работают службы экстренного реагирования. Один человек получил ранения: мужчине были нанесены осколочные ранения в руку.

«На втором предприятии, подвергшемся атаке дронов, ни пострадавших, ни разрушений не зафиксировано», — добавил губернатор, не упомянув конкретные объекты.

Местные паблики также сообщают о полете дрона и звуках, напоминающих взрывы, в районе Новохоперска и села Красное, где расположен спиртзавод. Официального подтверждения удара по этому объекту от властей не поступало.

По последней информации от губернатора, режим повышенной опасности в регионе сохраняется.

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