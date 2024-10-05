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общество

Дмитрий Патрушев встретился с Андреем Травниковым и обсудил развитие региона

Фото: пресс-службу правительства НСО

На развитие агропромышленного комплекса Новосибирской области предусмотрено более 2 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства, для обсуждения вопросов социально-экономического развития региона. Он отметил, что область традиционно притягивает квалифицированные кадры и на сегодня здесь наблюдается активный рост инвестиций, особо в технологическом и научном производстве. В сельском хозяйстве, несмотря на сложные условия, уже собрано более 2 миллионов тонн зерна.

Андрей Травников, губернатор области, поблагодарил за визит и отметил, что регион развивается быстрее среднероссийских показателей, хотя агропромышленный комплекс страдает от погодных условий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Андрей Травников принял участие в рабочем совещании Вице-премьера Виталия Савельева по развитию аэропортовой инфраструктуры страны.

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Дарья Лапина
Журналист

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