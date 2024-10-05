Незнакомка в гробу и избиение женщины: главные новости Новосибирска за 5 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 5 октября.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Информация появилась в пресс-службе СК РФ по НСО, сообщается, что речь идет о жестоком избиении женщины.

Сибиряк обомлел увидев в гробу другую покойную женщину. Оказалось, что в морге перепутали «бирки», а после и города, отправив гробы по разным адресам. Подробности в материале Сиб.фм.

Екатерина Минеева, студентка из Новосибирска, стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь — 2024». Вскоре она будет представлять Россию на международной сцене в Египте. Финальный этап конкурса состоится 6 декабря.

В субботу, 5 октября, в Новосибирске произошел пожар в девятиэтажном доме по адресу улица Богаткова, 194/4. Возгорание в одной из квартир вызвало сильное задымление подъезда. Жительница квартиры с ребёнком успела покинуть помещение до прибытия пожарных.