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вчера 23:50
общество

Незнакомка в гробу и избиение женщины: главные новости Новосибирска за 5 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 5 октября.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Информация появилась в пресс-службе СК РФ по НСО, сообщается, что речь идет о жестоком избиении женщины.

Фото Незнакомка в гробу и избиение женщины: главные новости Новосибирска за 5 октября 2

Сибиряк обомлел увидев в гробу другую покойную женщину. Оказалось, что в морге перепутали «бирки», а после и города, отправив гробы по разным адресам. Подробности в материале Сиб.фм.

Фото Незнакомка в гробу и избиение женщины: главные новости Новосибирска за 5 октября 3

Екатерина Минеева, студентка из Новосибирска, стала победительницей всероссийского конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь — 2024». Вскоре она будет представлять Россию на международной сцене в Египте. Финальный этап конкурса состоится 6 декабря.

Фото Незнакомка в гробу и избиение женщины: главные новости Новосибирска за 5 октября 4

В субботу, 5 октября, в Новосибирске произошел пожар в девятиэтажном доме по адресу улица Богаткова, 194/4. Возгорание в одной из квартир вызвало сильное задымление подъезда. Жительница квартиры с ребёнком успела покинуть помещение до прибытия пожарных.

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Игорь Кириченко
Журналист

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