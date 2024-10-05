Принесут ли повестку? Министр обороны Андрей Белоусов вышел с заявлением о второй волне мобилизации

Глава ведомства также подчеркнул, что число контрактников растет на 1,5 тысячи в день.

Министр обороны Андрей Белоусов выступил с заявлением, касающимся вопроса второй волны мобилизации. Он отметил, что ежедневно численность контрактников увеличивается на 1,5 тысячи человек.

Белоусов заявил, что новая мобилизация в стране не планируется. Это обсуждалось во время заседания Совета Федерации по вопросу его назначения.

«Минобороны будет осуществлять плановое комплектование вооруженных сил, в том числе через контрактную службу. Основное внимание будет уделено вопросам военного образования», — подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин ранее также исключил необходимость второй мобилизации, уточнив, что каждый день 1,5 тысячи граждан заключают контракты.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена 21 сентября 2022 года и завершилась 28 октября, в результате которой было призвано 300 тысяч человек, по словам бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что изменится в России с 1 октября 2024 года относительно нововведений. Речь идет в том числе про повестки.