Бывшие сотрудники полиции из Новосибирска не признались в убийстве школьницы

В Новосибирской области продолжается судебный процесс над двумя бывшими милиционерами, обвиняемыми в убийстве 15-летней девочки из села Яркуль.

Напомним, что школьница пропала без вести в марте 2010 года.

Подсудимыми являются бывшие сотрудники милиции Усть-Таркского района, которых обвиняют в ряде преступлений, включая нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение и убийство.

Следствие утверждает, что в день трагедии один из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил девочку на автомобиле. Затем вместе с коллегой он похитил школьницу, чтобы скрыть следы преступления. По данным правоохранительных органов, тело девочки было спрятано в селе Еланка с целью избежать наказания.

На первом заседании суда бывшие милиционеры не признали свою вину.

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