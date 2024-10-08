«Вы воняете, животные»: череда скандалов в школах возмутила новосибирцев – родителей могут наказать за оскорбление учителей

В Госдуме обсудят законопроект, который предполагает введение административных штрафов за оскорбление работников образования. Документ был подготовлен заместителем председателя комитета по просвещению Яной Лантратовой и депутатом Александром Терентьевым, а также с участием Сергея Миронова, главы фракции «Справедливая Россия – За правду».

По предложению парламентариев, граждане России могут быть оштрафованы за публичные оскорбления учителей на сумму от 5 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. В случае, если оскорбление будет размещено в интернете, штрафы для граждан возрастут до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, а для юридических — до 700 тысяч рублей.

Депутат Сергей Миронов отметил в разговоре с изданием «Известия», что в последнее время поступает множество жалоб от педагогов, которые утверждают, что закон чаще всего защищает интересы учеников и родителей, оставляя учителей без поддержки. Он также подчеркнул, что в российском уголовном кодексе существует статья, защищающая представителей власти от оскорблений, однако она не охватывает интересы педагогов, что является несправедливым.

Депутат выразил уверенность, что предложенная инициатива поможет создать механизм защиты чести и достоинства учителей, а также повысит их статус в обществе.

Однако в соцсетях и СМИ зачастую попадают противоположные инциденты, когда именно учителя оскорбляют и унижают учеников. Сиб.фм собрал случаи из прошлого учебного года, которые вызвали широкий резонанс среди новосибирцев.

«Ваш ребёнок вас обманывает»

В одной из школ микрорайона Родники были проблемы с учителем русского языка и литературы. Мама одной из учениц сообщила, что педагог часто повышала голос на пятиклассников и занижала оценки. По её словам, учительница однажды забрала тетради у её ребенка и бросила их, заявив, что такие носить нельзя.

Женщина отметила, что её дочь всегда училась хорошо, но с приходом нового учителя ситуация изменилась, и появились двойки. Педагог, по её словам, занижал оценки даже за неуверенное чтение стихотворений. После обращения к классному руководителю, который подтвердил наличие проблем, учительница, по словам матери, стала вести себя лучше. Однако, когда она попыталась обсудить ситуацию с заведующей, та заявила, что никаких проблем не существует и обвинила детей во лжи.

«Вы воняете, животные»

В другом случае родители учеников пятого класса школы в Октябрьском районе сообщили, что их детей оскорбляют на уроках физкультуры. Учитель называл детей «дебилами» и «животными». После уроков дети возвращались домой в слезах.

Родители учащихся обратились к директору, которая принесла извинения за педагогов.

«Я опозорю тебя перед всем классом»

В школе №40 Новосибирска учительница русского языка унизила ученицу перед всем классом. Инцидент тогда попал на камеру телефона.

«Ты будешь делать то, что я скажу, и рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз ты меня обзовешь, я сниму с тебя штаны и опозорю перед всем классом», — заявила учительница.

Директор учебного заведения отказалась комментировать инцидент, а в мэрии города отметили, что сообщения в соцсетях не могут служить основанием для проверки.

«Вы дауны»

В школе №11 также учитель физкультуры оскорблял учеников в спортивном зале. В опубликованном в соцсетях ролике слышно, что мужчина назвал учеников даунами. Дети также пожаловались, что физрук общается с ними как "на зоне".

Несмотря на жалобы детей и видеозапись, руководство школы заявило о том, что ранее не получало подобных жалоб.

Принудительные обыски

В школе №32 учитель биологии проводила обыски у учеников на наличие вейпов. В социальных сетях появился ролик, на котором запечатлены моменты этих обысков. Это вызвало возмущение среди родителей.

Правозащитница из Новосибирска Анна Тажеева рекомендует ученикам и их родителям фиксировать все оскорбления и унижения от учителей на телефон. Можно как на диктофон, так и на видео.

По её словам, как будет выявлено нарушение, можно обраться в её организацию «Поборам стоп» или же обнародовать запись в социальных сетях и СМИ, а также обратиться в прокуратуру.