Адвокат министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова раскритиковал показания свидетелей в суде

9 октября в Центральном районном суде Новосибирска прошло очередное судебное заседание в отношении министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, передает корреспондент Сиб.фм.

На заседании в качестве свидетеля выступил Александр Волков, директор ООО «Арктика» и исполнительный директор ИП Волкова И.А. (входят в ГК «Арктика Сити» — прим. ред.).

По его словам, с 1 августа 2016 года руководимое им предприятие начало работать в городе как компания по вывозу ТКО.

«ИП участвовала в конкурсах по 44-ФЗ в 2018 году, выиграла четыре конкурса на перевозку отходов в нескольких районах города и районах области. В 2020-м в конкурсе не участвовала, но подписала договор с ООО „Экология-Новосибирск“ также на вывоз одного из районов города. В ноябре 2020-го он был расторгнут по взаимному согласию в связи с большой задолженностью и невозможностью продолжения работы», — сказал он.

На тот момент, по словам Волкова, договора заключались с директором «Экология-Новосибирск» Ларисой Анисимовой. После расторжения договора весь 2021 год, как сообщает Волков, они вели переговоры с руководством компании по поводу невыплат. Когда же стало ясно, что это «бесполезно», они обратились в министерство ЖКХ, во главе которого на тот момент находился Денис Архипов, объясняет свидетель.

«У правительства области в лице министерства ЖКХ было соглашение о региональном операторстве «Экологии-Новосибирска», и именно министерство должны были контролировать, в том числе и оплаты, контролировать объемы. Мы с этим вопросом уже пошли туда», — заявил Волков в суде.

24 декабря 2021 года состоялась встреча с Денисом Архиповым, по итогам которой, говорит Волков, министр ЖКХ сообщил, что вопрос с регоператором обсуждается и в течение короткого времени будет представлен план погашения долгов и решения всех вопросов. Однако, как утверждает свидетель, реакции не последовало, а после встречи никто с ними не общался.

Как рассказал Волков, в 2023 году было возбуждено уголовное дело в отношении директора регоператора Анисимовой. ИП Волкова И.А. и ООО «Айсберг» выступают в деле, со слов свидетеля, потерпевшими.

Таким образом, как объяснил Волков, ИП свои обязательства по договорам выполнило в полном объеме, а ООО «Экология-Новосибирска» не в полном объеме, то есть не в полном объеме оплатила в отношении ИП за оказанные услуги — долг составил более 353 миллионов рублей.

Он добавил, что ООО «Айсберг» также выполнило обязательства по договорам в полном объеме, а региональный оператор нет — задолженность составила около 250 миллионов рублей.

Как рассказал адвокат Дениса Архипова Валерий Молодцев корреспонденту Сиб.фм, сторона защиты считает, что показания этого свидетеля не имеют отношения к делу.

«По сути, у данного свидетеля больше претензий было к региональному оператору. Я думаю, в основу итогового судебного решения в глобальном масштабе показания данного свидетеля положены не будут», — сказал адвокат.

Также он сообщил, что сторона защиты хочет привлечь в качестве свидетелей чиновников из правительства Новосибирской области, которые ответственны за принятие тех или иных решений. Список, по словам Молодцева, был согласован с Архиповым.

Напомним, что Дениса Архипова задержали в марте 2024 года. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч.3 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, летом 2018 года он, не имея соответствующих полномочий, заключил с акционерным обществом договор о выделении компании инвестиций из бюджета Новосибирской области.

Зная, что организация не выиграла конкурсный отбор на получение статуса регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и не имеет права осуществлять такую деятельность, чиновник предоставил ей бюджетные средства в размере 10 миллионов рублей.

Архипова обвиняли в том, что в декабре 2022 года он подписал немотивированный отказ от требования об оплате средств по банковской гарантии, действуя в личных интересах и целях освобождения ООО «Экология-Новосибирск» от обязательств по оплате депозита по договору банковской гарантии.

В результате этого ущерб бюджету региона составил более 200 миллионов рублей. Имущество обвиняемого, стоимость которого составляет около 30 миллионов рублей, было арестовано.

При этом, как сообщал ТАСС, проверка, проведенная контрольным управлением правительства области, не обнаружила ущерба для бюджета, причиненного действиями министра в рамках второго уголовного дела.

В документе, который подписал первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков, говорится, что нарушения, допущенные министерством, не нанесли вреда региону. Также отмечается, что расходы акционерного общества «Экооператор» в размере 6,3 миллиона рублей не являются таковыми.

Средства, предназначенные для работы организации, которая не смогла выиграть конкурс, были использованы целевым образом, а часть из них была возвращена в бюджет.

В документе отмечается, что региональное ЖКХ и энергетики приняло необходимые меры для выявления причин и условий нарушения.

19 июля областной суд отстранил от занимаемой должности Архипова.