Избивших росгвардейца автохамов задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали мужчин, которые напали на сотрудника Росгвардии.

29 сентября 2024 года сотрудник Росгвардии заметил подозрительные автомобили — Renault Logan и белый Haval, которые передвигались без номерных знаков. Он обратился в ГАИ для выяснения обстоятельств, однако иностранцы заметили слежку и начали угрожать ему. Тогда мужчина попытался самостоятельно задержать их, но возле института водитель Haval нанес ему удар по лицу, после чего он был вынужден применить газовый баллончик.

По словам пострадавшего, в это время в стороне находилось около десяти курсантов, но никто не вмешался. Один из пассажиров автомобиля схватил метлу и ударил Дмитрия, после чего он попытался убежать, но третий участник конфликта ударил его ногой в грудь.

В результате Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения хулиганов на новосибирского военного.

Сейчас возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия группой лиц.