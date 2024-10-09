Новосибирские работодатели рассказали, каких кандидатов боятся брать на работу

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил новосибирских работодателей и выяснил, каких кандидатов они боятся нанимать, собирают ли обратную связь с предыдущих мест работы о соискателях.
Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября среди 2250 российских работодателей во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Новосибирской области.
53% участников опроса отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают определенные опасения и страхи.
В топ кандидатов, которых боятся принимать на работу, попали (множественный выбор вариантов ответа):
● люди, которые слишком часто меняют работы (трудятся на одном рабочем месте менее года) — 71%;
● кандидаты, которые работали в компаниях с плохой репутацией — 34%;
● слишком юные кандидаты — 29%;
● бывшие собственники бизнеса — 27%;
● возрастные соискатели (возраст 50+) — 25%;
● люди без опыта работы — 24%;
● женщины в детородном возрасте — 22%;
● слишком спокойные и стеснительные кандидаты — 14%;
● слишком инициативные люди — 10%;
● люди, которые длительное время работали на одном месте (от 7 лет и более) — 7%;
● разведенные люди — 5%;
● сверхквалифицированные соискатели — 5%;
● люди, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях (участие в триатлонах, марафонах, заплывах и т.д.) — 3%.
На вопрос «Собираете ли вы обратную связь о кандидатах с предыдущих мест работы» респонденты ответили: в основном да — 39%, иногда — 36%, редко — 18%, никогда — 7%. При этом только 26% работодателей готовы взять соискателя с плохой репутацией.