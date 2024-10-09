Новосибирские работодатели рассказали, каких кандидатов боятся брать на работу

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил новосибирских работодателей и выяснил, каких кандидатов они боятся нанимать, собирают ли обратную связь с предыдущих мест работы о соискателях.

Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября среди 2250 российских работодателей во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Новосибирской области.

53% участников опроса отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывают определенные опасения и страхи.

В топ кандидатов, которых боятся принимать на работу, попали (множественный выбор вариантов ответа):

● люди, которые слишком часто меняют работы (трудятся на одном рабочем месте менее года) — 71%;

● кандидаты, которые работали в компаниях с плохой репутацией — 34%;

● слишком юные кандидаты — 29%;

● бывшие собственники бизнеса — 27%;

● возрастные соискатели (возраст 50+) — 25%;

● люди без опыта работы — 24%;

● женщины в детородном возрасте — 22%;

● слишком спокойные и стеснительные кандидаты — 14%;

● слишком инициативные люди — 10%;

● люди, которые длительное время работали на одном месте (от 7 лет и более) — 7%;

● разведенные люди — 5%;

● сверхквалифицированные соискатели — 5%;

● люди, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях (участие в триатлонах, марафонах, заплывах и т.д.) — 3%.

На вопрос «Собираете ли вы обратную связь о кандидатах с предыдущих мест работы» респонденты ответили: в основном да — 39%, иногда — 36%, редко — 18%, никогда — 7%. При этом только 26% работодателей готовы взять соискателя с плохой репутацией.