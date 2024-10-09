Новосибирские учителя получают новые знания в школе цифровых технологий

В школе цифровых технологий от Сбера — «Школе 21» — все желающие старше 18 лет могут бесплатно получить востребованную профессию в ИТ. Как правило, половина участников не знакома с программированием до начала учебы, а вторая — приходит, чтобы вывести свои знания и навыки на новый уровень. Среди учащихся в Новосибирске немало педагогов, особенно учителей информатики. В День учителя они рассказали, зачем решили вернуться на другую сторону образовательного процесса.

Прокачать навыки и выйти из зоны комфорта

Екатерина Носкова, учитель информатики

— В моей профессии важно постоянно прокачивать цифровые навыки. Так ты можешь и передавать актуальные знания детям, и делиться с коллегами приемами, которые делают жизнь учителей проще.

В школе цифровых технологий меня привлекло очное обучение: это самый удобный для меня формат. А вот к методике «равный равному» надо было адаптироваться. Я привыкла, что есть один человек, который объясняет материал. А в школе таким человеком может быть любой другой участник. Здесь все ищут информацию сами, активно спрашивают, обращаются за помощью и проверяют выполненные проекты друг у друга.

Быстро стало понятно, что методика работает. Кроме прикладных знаний и навыков, она дает возможность быстро познакомиться с новыми людьми и помогает выйти из зоны комфорта.

Найти работу и сразу применять новые знания

Алина Бирюкова, преподаватель программирования в детской ИТ-школе

— Обучение помогло мне углубить знания в программировании и, возможно, найти свою первую работу в преподавании. Тогда я как раз прошла «бассейн» — финальный отборочный этап перед основным обучением — и указала это в резюме.

На обучении ты глубоко погружаешься в предмет и закрепляешь знания, когда объясняешь что-то другим участникам. Это очень помогает в работе. Например, уже после «бассейна» мне было легко преподавать ученикам основы языка программирования C.

Методику «равный равному» я теперь тоже применяю. Ученикам, которые справляются с заданиями быстрее, предлагаю помогать другим. Детям нравится чувствовать себя наставниками.

Видеть тему шире, чем написано в учебнике

Алена Табанюхова, учитель информатики, физики и математики

— Обучение стало для меня большим подспорьем. Недавно школа, в которой я преподаю, перешла на Linux, и я в ней быстро разобралась, хотя раньше с этой системой не работала. Теперь, когда у учеников возникают вопросы, говорю им: «Без проблем, ребята, помогу!» Если раньше я объясняла ученикам информацию исключительно по учебнику, то сейчас, благодаря полученным знаниям на курсе по DevOps, могу дать полноценный ответ.

Еще я начала проводить что-то вроде профориентации — рассказываю своим ученикам о профессиях цифровых инженеров, карьерных возможностях и вариантах обучения. Это помогает им увидеть перспективы развития.

Стать практикующим преподавателем

Евгений Андриянов, учитель программирования и робототехники

— Когда-то я работал в сферах «около ИТ»: техподдержка, системный анализ. После выпуска из школы цифровых технологий планирую стать разработчиком ПО, но преподавание забрасывать не планирую — буду применять новые навыки и там. Например, недавно мы с учеником сделали загрузочную флешку для перепрошивки блока робота.

Создавать ИТ-продукты для сферы образования

Денис Мальченко, учитель математики и физики

— Я всегда старался внедрять цифровые технологии в обучение, но в какой-то момент осознал, что для всех моих идей просто не существует готовых ИТ-решений. Чтобы создавать их самостоятельно, я и учусь в школе цифровых технологий. Получается, меняю сферу на ИТ, но при этом остаюсь в образовании.

Считаю, что важно активное сообщество участников — а в кампусе именно такое. Если большинство людей целеустремленные, они задают тон, и остальные быстро подхватывают этот настрой.