Новосибирский госуниверситет хочет открыть филиал в Казахстане

Стороны договорились составить дорожную карту по развитию.

Представители Новосибирского государственного университета (НГУ) и Казахского национального университета (КазНУ) провели рабочую встречу, на которой было принято решение о создании группы для изучения возможности открытия филиала НГУ в Казахстане по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП).

На встрече также обсудили формирование перечня направлений подготовки высшего образования НГУ, которые могут заинтересовать абитуриентов нового филиала.

Кроме того, стороны согласовали усиление сотрудничества в научной и образовательной сферах, включая совместные разработки. Также было решено разработать дорожную карту по развитию и расширению сотрудничества между двумя университетами.

В пресс-службе НГУ отметили, что университет уже сотрудничает с 16 казахстанскими вузами. В НГУ обучается около 180 студентов из Казахстана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что НГУ подписал два соглашения по подготовке национальных кадров с ведущими университетами Африки.