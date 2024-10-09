Первый государственный центр ЭКО откроют в Новосибирске

В столице Сибири появится первый государственный центр ЭКО.

Как рассказала руководитель регионального центра планирования семьи, главный специалист министерства здравоохранения Новосибирской области по вопросам сохранения женского репродуктивного здоровья Анна Вятчинина в пресс-центре информационного агентства ТАСС, в Новосибирской области появится первый государственный центр ЭКО.

Открытие центра запланировано уже на конец текущего года. Также известно, что там будет проводиться не менее 100 процедур экстракорпорального оплодотворения ежегодно.

По словам специалиста, вклад ЭКО в увеличение рождаемости у пациенток, страдающим бесплодием, в среднем составляет 30-40%.

Напомним, что большое количество случаев «Немой пневмонии» фиксируют в Новосибирске