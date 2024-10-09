Большое количество случаев «немой пневмонии» фиксируют в Новосибирске

Новосибирские врачи фиксируют большое количество случаев «немой пневмонии».

В Новосибирске зафиксирован рост случаев пневмонии, что уже привело к закрытию некоторых классов и школ на карантин. Официальные данные по заболеваемости пневмонией не выделяются отдельно, а включены в общую статистику по ОРВИ. Однако врачи из поликлиник и частных клиник сообщают, что пневмония выявляется у каждого второго пациента.

Медики отмечают необычное для сезона течение заболевания. По словам педиатра Елены Щербицкой, сейчас чаще болеют дети в возрасте 8-10 лет, тогда как в начале осени основными пациентами были подростки. Хотя случаи среди младших детей встречаются реже, они также фиксируются. Одна из особенностей нынешней ситуации — "тихие" пневмонии, при которых отсутствуют характерные хрипы в легких, что затрудняет диагностику. Рентген не всегда помогает выявить заболевание, и врачи чаще используют КТ для постановки диагноза. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.

Специалист также отметила, что нередко болезнь протекает без типичных симптомов, таких как высокая температура, из-за чего многие недооценивают ее серьезность.

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