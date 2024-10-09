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вчера 23:25
общество

В Новосибирске начали курсировать новые трамваи белорусского производства

Фото: скриншот из видео

На улицы Новосибирска вышел новый трамвай красно-черной расцветки, который начал курсировать по маршруту № 13.

Это первая поставка в 2024 году модернизированной серии Т701. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев.

В рамках контракта планируется поставка 20 таких трамваев, столько же ожидается в следующем году.

Новый вагон отличается увеличенной длиной, наличием четырех дверей, увеличенной долей низкопольной части, пандусом для маломобильных граждан, современным дизайном, кондиционерами и усиленной системой отопления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в администрации Новосибирска появятся два новых департамента.

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Игорь Кириченко
Журналист

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