В Новосибирске начали курсировать новые трамваи белорусского производства

На улицы Новосибирска вышел новый трамвай красно-черной расцветки, который начал курсировать по маршруту № 13.

Это первая поставка в 2024 году модернизированной серии Т701. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев.

В рамках контракта планируется поставка 20 таких трамваев, столько же ожидается в следующем году.

Новый вагон отличается увеличенной длиной, наличием четырех дверей, увеличенной долей низкопольной части, пандусом для маломобильных граждан, современным дизайном, кондиционерами и усиленной системой отопления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в администрации Новосибирска появятся два новых департамента.