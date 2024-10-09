В Новосибирске открыли стелу в память об участниках СВО

Основой монумента стали два пилона, объединенные колоколом.

В среду, 9 октября, в Октябрьском районе Новосибирска состоялось торжественное открытие стелы в память об участниках специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Мемориал включает два пилона, объединенные колоколом, на которых изображены Георгий Победоносец и современный военнослужащий. Инициатором создания стелы выступил военный комиссар Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска Сергей Харламов.

В возведении памятника приняли участие Фонд поддержки социальных инициатив «Единство», депутаты и предприниматели.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский боец описал ситуацию в зоне СВО.