В Новосибирске за нарушение прав авиапассажиров оштрафовали компанию S7

S7 оштрафовали за нарушение прав авиапассажиров.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры (ЗСТП) сообщили, что ведомство привлекло к административной ответственности авиакомпанию S7, так как в период задержки рейса из Новосибирска в Норильск они нарушили права пассажиров.

Известно, что летом текущего года более чем на девять часов была совершена задержка рейса из аэропорта Толмачёво по причине непогоды. Тогда для пассажиров не была предоставлена гостиница на момент переноса рейса.

В результате авиакомпания получила административный протокол за оказание услуг, не соответствующих нормативным требования, а также штраф в размере 30 000 рублей.

Напомним, что рейс из Новосибирска в Дубай задержали из-за ракетной атаки на Израиль