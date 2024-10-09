В Первомайском районе Новосибирска из-за отсутствия отопления вводится режим ЧС

В одном из районов Новосибирска вводят режим повышенной готовности из-за отопления.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в Первомайском районе города вводится режим повышенной готовности из-за проблем с отоплением.

Ранее местные жители уже обращались к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщив, что в социальные объекты и жилые дома района не подаются отопление и горячая вода.

Теперь для контроля за ситуацией и во избежание неблагоприятных последствий введен режим повышенной готовности.

Напомним, что мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил подготовиться к борьбе с гололедом