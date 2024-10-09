В Заксобрании НСО поставили крайний срок доведения господдержки до аграриев

Комитет регионального парламента по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям поставил задачу Минсельхозу завершить выделение средств господдержки крестьянам до 9 декабря.

Как доложил сегодня на заседании комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Андрей Шинделов, общий бюджет государственной поддержки аграрных предприятий области составляет 4 млрд 952 млн рублей. Из них 1 млрд 450 млн рублей – средства федерального бюджета и 3,5 млрд рублей – областные средства. На 1 октября до расчетных счетов аграрных предприятий региона доведено 2 млрд 250 млн рублей, из которых 944 миллиона – это средства федерального бюджета.

По словам министра, по целому ряду направлений господдержки процедура отбора проводилась неоднократно. Одной из причин Андрей Шинделов назвал некачественную подготовку документов аграрными предприятиями, включая как существенные ошибки, так и мелкие технические недочеты, из-за чего приходится проводить две, а то и три процедуры отбора претендентов. «Сейчас мы работаем с такими организациями, как «Центр компетенций», которые помогают аграриям готовить документы и формировать заявки», – пояснил министр.

По итогам доклада депутаты обратили внимание на количество техники, приобретенной хозяйствами в этом году. Всего 600 единиц, тогда как в недавние годы приобреталось 2200 и более единиц техники. Зато объемы приобретенных минеральных удобрений нынче рекордные: «В общей сложности 177 тысяч тонн, а было время, когда радовались и 35 тысячам тонн», – вспомнил депутат Анатолий Жуков.

Депутатская оценка доведения господдержки до аграриев была резко критической.

«Из запланированных 4 миллиардов 952 миллионов рублей на сегодняшний день доведено до крестьян 2,3 миллиарда. Это меньше половины, – подвел итог председатель комитета Денис Субботин. – И это при такой архисложной ситуации, которая в этом году сложилась с уборкой, с реализацией продукции. При том, что комитет обращал внимание на эту проблему еще в прошлом году. И федеральный Минсельхоз говорит: по максимуму деньги доводите». Признавая, что могут быть определенные объективные причины задержек, глава аграрного комитета критически оценил данное направление работы министерства: «Ситуация, видимо, пока управляемая, но она болезненная. Минсельхоз работает в старом стиле, который, мне кажется, не соответствует, текущему моменту».

Еще раз заслушать отчет министерства депутаты решили 9 декабря, на последнем в этом году заседании комитета. «До этого времени надо не просто провести конкурсы, а довести средства до крестьян. Да, я понимаю, у них проблемы с документами, они неправильно что-то делают, но других крестьян у нас нет. Давайте привлекать дополнительно Центр компетенции, проводите учебу, семинары, привлекайте районные управления сельского хозяйства. Финансовые средства должны быть доведены до крестьян», — подчеркнул Денис Субботин.