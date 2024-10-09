Жителя Новосибирска оштрафовали на 10 тыс рублей за комментарий о полицейских

Мужчина частично признал вину.

Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение по делу о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Местный житель, оставивший комментарий о коррупции среди полицейских в Telegram-канале «АСТ-54», был признан виновным и оштрафован на 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел 10 мая 2023 года. В своем комментарии под публикацией о конфликте с участием детей мигрантов мужчина написал: «Полиция давно продалась в районе Хилокского, там менты никогда ничего не видят и ничего не слышат».

В ходе судебного разбирательства обвиняемый частично признал свою вину, отметив, что был впечатлён опубликованной информацией и не намеревался разжигать ненависть. Он также выразил сожаление о своих словах и удалил комментарий.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, признал Николаева виновным и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.