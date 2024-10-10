Крупнейший Центр консервации и реставрации откроется в Новосибирске до конца года

«Центр создавался, опираясь на потребности не только Новосибирской государственной областной научной библиотеки, но и всего региона: только в ведении министерства культуры Новосибирской области 83 музея, 853 библиотеки, многие из этих организаций нуждаются не только в услугах по переплету и реставрации документов, но и в методической помощи по организации мероприятий по превентивной консервации фондов, обследовании условий хранения, обучении сотрудников базовым навыкам ремонта подсобных фондов. О потребности в реставрации фондов говорят специалисты Института истории СО РАН, Новосибирской Епархии, Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, Новосибирской православной духовной семинарии», – рассказала министр культуры региона Юлия Шуклина.

Центр откроется в здании издательства «Советская Сибирь» и займет помещение площадью 573 м2. Он будет оснащен современным оборудованием, лабораторией для предреставрационных исследований, карантинным помещением для документов, имеющих биологические повреждения. В нем будут организованы просторные аудитории для переплетных и реставрационных работ, методический кабинет для обучения специалистов, позволяющий проводить вебинары и удаленные консультации.

На данный момент уже проводится ремонт помещений, закупаются материалы и оборудование. Активно формируется кадровый потенциал реставраторов региона. К работе в новом центре уже готовы приступить восемь сотрудников. Специалисты регулярно проходят обучение в федеральных и региональных центрах консервации. Открытие Центра станет той точкой роста, которая даст новые возможности в сфере сохранения документального наследия региона в целом.

Министерство культуры Российской Федерации создает сеть региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов по проекту Российской государственной библиотеки. Планируется, что по этой программе до 2030 года будет создано 40 региональных центров консервации и реставрации, в предыдущие два года на территории РФ уже создано 6 таких объектов.