Лыжероллерный комплекс международного уровня появится в Новосибирске

В Новосибирске построят новый лыжероллерный комплекс международного уровня.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов и президент Федерации лыжных гонок региона Амир Гареев доложили губернатору Андрею Травникову о текущей ситуации и перспективах развития лыжного спорта в Новосибирской области.

Так, на территории Барышевского сельсовета, рядом с Академгородком, в скором времени появится лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня.

Площадка будет представлена для как для соревнований, так и для массовых стартов. Новый комплекс позволит объединить на одной площадке областную школу олимпийского резерва и лыжное отделение муниципальной школы Советского района.

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