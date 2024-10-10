82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
10 октября, 10:24
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 96.94 | eur 106.4
82.99% -1.1
сегодня
10 октября, 10:24
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 96.94 | eur 106.4
сегодня 08:10
спорт

Лыжероллерный комплекс международного уровня появится в Новосибирске

Фото: pexels.com

В Новосибирске построят новый лыжероллерный комплекс международного уровня.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов и президент Федерации лыжных гонок региона Амир Гареев доложили губернатору Андрею Травникову о текущей ситуации и перспективах развития лыжного спорта в Новосибирской области.

Так, на территории Барышевского сельсовета, рядом с Академгородком, в скором времени появится лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня.

Площадка будет представлена для как для соревнований, так и для массовых стартов. Новый комплекс позволит объединить на одной площадке областную школу олимпийского резерва и лыжное отделение муниципальной школы Советского района.

Ранее Сиб.фм писал, что каратисты из Новосибирска выиграли «Кубок Покрышкина»

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в