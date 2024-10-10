Новосибирский эпидемиолог Новоселов рассказал о признаках «немой» пневмонии

Яков Новоселов, эпидемиолог из Новосибирска, сообщил, что «немую» пневмонию сложно увидеть на рентгене.

В последние годы все чаще в сети появляется информация о «немой» пневмонии. Так, педиатр Елена Щербицкая отметила, что в целом в городе наблюдается рост заболеваемости пневмонией, что привело к закрытию отдельных классов и целых школ на карантин.

В свою очередь, эпидемиолог Яков Новоселов в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что при «немой» пневмонии врач при прослушивании (аускультация) больного не слышит хрипов в легких, которые характерны для обычной пневмонии. Также такой вид заболевания, по словам специалиста, сложно определить с помощью рентгена.

Эпидемиолог объяснил, что, несмотря на сложность выявления, врач может понять, что у пациента «немая» пневмония, по нескольким симптомам: сильная слабость, которая в несколько раз превышает слабость при гриппе, высокая температура и потливость, особенно в ночное время.

«Условно говоря, в баллах при гриппе слабость — три, при любой пневмонии это будет не три балла, а восемь баллов, то есть слабость будет в 2−2,5 раза больше. Видя подобные симптомы и не слыша хрипов, специалист, вероятнее, отправит пациента на КТ», — объяснил Новоселов.

Он также отметил, что в большинстве случаев пневмония возникает как осложнение после перенесенного заболевания, такого как грипп, аденовирусы, COVID-19.

Однако спикер уточнил, что рост заболеваемости в осенний период времени является нормой.

Чтобы оградить себя от возможных простуд, специалист порекомендовал ограничить социальные контакты, меньше посещать многолюдные места.

Напомним, что эпидемиолог оценил опасность лихорадки Марбург.