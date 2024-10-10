Под Новосибирском отремонтируют дорогу за 660 млн рублей

Аукцион на право проведения II и III этапов реконструкции автомобильной дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р» в Новосибирском районе выиграла компания ООО «Дорсиб плюс».

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области, компания стала единственным участником торгов и согласилась выполнить работу за 663,46 млн руб. при идентичной начальной цене контракта.

Реконструкция будет проходить на участке с 5+555 по 8+245 км, между железнодорожным переездом у станции «Крахаль» и Ликероводочным заводом, и должна быть завершена до 13 октября 2025 года. ТУАД отметил, что дорога, построенная в 80-х годах, нуждается в обновлении из-за увеличения интенсивности движения, достигающего до 10 тыс. автомобилей в сутки летом.

В рамках реконструкции планируется модернизировать дорожную одежду, водопропускные трубы, а также установить тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта.