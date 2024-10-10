Под Новосибирском пройдет серия взрывов

Взрывные работы будут проводиться с 12:00 до 17:00.

Как сообщает в группе «Служба гражданской защиты населения г. Искитима» во «ВКонтакте», 10 октября в Искитимском районе будут проводить взрывные работы на карьере.

Работы будут проводиться в карьере ЗАО «Чернореченский карьер» с 12:00 до 17:00.

«Запланировано проведение взрывных работ. Просим вас сохранять спокойствие», — написано в группе.

Известно, что предприятие ЗАО «Чернореченский карьер» работает в Новосибирской области уже 90 лет. Согласно информации, опубликованной в группе, на карьере компании регулярно проводятся взрывные работы.

Напомним, что в Новосибирске отключили интернет «Электронного города» из-за хакерской атаки.