Психолог из Новосибирска рассказала, как распознать психическое расстройство

О психическом расстройстве рассказала психолог из Новосибирска.

Во Всемирный день психического здоровья психолог из Новосибирска Софья Головко рассказала Atas.info, как распознать у себя или у своих близких психическое расстройство, и когда лучше обратиться к специалисту за помощью.

По словам психолога, чтобы разобраться с психическим расстройством и узнать, есть ли оно, специалисты чаще всего руководствуются Международной классификацией болезней.

«Сейчас расстройства, если по-простому, разделяют на пограничное (ПРЛ), обсессивно-компульсивное (ОКРЛ), шизоидное и шизотипическое и т. д. Для их диагностики часто используется так называемая триада Ганнушкина-Кербикова. В ней выделяют тотальность, стабильность, социальную дезадаптацию», — рассказала Софья Головко.

Известно, что триада Ганнушкина-Кербикова описывает три ключевые характеристики личностных расстройств:

Тотальность – патологические черты личности проявляются во всех сферах жизни человека. Например, при параноидном расстройстве человек может видеть угрозу или обман в любой ситуации, будь то общение с близкими или обычные бытовые дела.

Стабильность – эти особенности поведения постоянны, не зависят от конкретной ситуации или времени. Например, человек с параноидным расстройством всегда подозрителен и склонен к недоверию, вне зависимости от обстоятельств.

Социальная дезадаптация – такие люди испытывают трудности в социальном взаимодействии, плохо адаптируются к окружающей среде. Им сложно строить отношения, часто чувствуют себя изолированными или избегают общения.

Эксперт считает, что если эти три признака выражены у человека, то с высокой вероятностью речь может идти о наличии личностного расстройства.

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