Психологи из Новосибирска рассказали, почему дети увлекаются квадробингом

Стало известно, почему дети так увлечены квадробингом.

Сейчас по всему миру стал популярен тренд на изображение животных в буквальном смысле — дети носят маски и хвосты, как у животных, а также передвигаются на четвереньках по улице.

Взрослые реагируют на такое увлечение детей неоднозначно, кто-то считает, что это обычная игра, а кто-то беспокоится о таком поведении.

Как рассказала старший преподаватель Алла Александрова из Новосибирского государственного педагогического университета для Сибкрай.ru, квадробинг — это способ для молодёжи выразить себя и испытать свои границы.

Однако специалист отметила, что в подростковом возрасте дети часто плохо понимают, где проходит граница адекватного поведения, поэтому подобное увлечение может привести к нежелательным последствиям.

Напомним, что о новой субкультуре высказалась и другая новосибирская психолог