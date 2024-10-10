Робот Николай научился записывать новосибирцев к врачу через «ВКонтакте»

Новосибирский робот Николай теперь может записывать пациентов к врачу через «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, робот Николай научился взаимодействовать с горожанами через «ВКонтакте».

Уточним, что Николай — робот, созданный министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, — самостоятельно обрабатывает треть всех поступающих обращений жителей региона. Он способен выполнять около сотни различных жизненных сценариев, что позволяет ему эффективно решать проблемы людей без помощи оператора.

Производительность Николая сопоставима с работой 70 операторов, которые могли бы обслуживать такое же количество звонков в день. Ежедневно он обрабатывает тысячи вызовов, помогая людям решать их повседневные проблемы.

За прошедший период 2024 года цифровой помощник обработал более 1 миллиона звонков. В 2022 году количество принятых им вызовов составило почти 4,7 миллиона, а в 2021 году — 4,1 миллиона.

Сервис направлен на повышение качества оказания и доступности медуслуг и позволяет в круглосуточном режиме получить нужную информацию в течение 1–2 минут, при этом не дожидаясь ответа оператора на линии 122.

С его помощью можно записаться на прием к врачу, уточнить или отменить уже имеющуюся запись, а также вызвать врача на дом. Кроме того, Николай проконсультирует по вопросам, связанным с прикреплением к поликлинике и оформлением полиса ОМС, открытием больничного листа, получением льготных лекарств, оформлением справок, направлений к врачу и результатов анализов, прохождением медицинской комиссии.

Напомним, что врачи из Новосибирска спасли от гибели мужчину с ложной аневризмой.