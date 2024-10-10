Стало известно, почему в Новосибирской области резко подорожало сливочное масло

В Новосибирской области продолжается рост цен на сливочное масло, который начался летом текущего года.

К середине августа средняя цена превысила 1000 рублей за 1 кг, а в октябре найти масло дешевле 1100 рублей практически невозможно. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Производители связывают это с дефицитом молочных жиров, который ранее компенсировался за счет импорта из стран, ставших недружественными, таких как Новая Зеландия. Также отмечается уменьшение ассортимента молочной продукции в магазинах, где стало меньше масла местных производителей.

Причинами снижения ассортимента являются сокращение поголовья коров и рост цен на сырое молоко, что затрудняет работу фермеров. В то время как по стране наблюдается рост производства молока, в Сибирском федеральном округе ситуация иная.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Казахстана нашла в Праге новосибирские пельмени.