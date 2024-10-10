Жительница Казахстана нашла в Праге новосибирские пельмени

В центре Праги нашли пельмени с названием столицы Сибири.

Уроженка Казахстана Милана уехала на учебу в Чехию и во время похода в продуктовый магазин обнаружила пельмени, которые удивили ее не только упаковкой с русским названием, но и тем, что там было написано про Новосибирск.

«В принципе найти пельмени в Праге — это большая редкость, а тут еще и название с моим одним из любимых российских городов», — рассказала Милана журналисту Сиб.фм.

Девушка также поделилась, что была в Новосибирске за пару месяцев до отъезда на учебу в Прагу.

«Однажды я приехала в Новосибирск в гости к брату и сразу влюбилась в этот город, особенно в вечернюю улицу Ленина. Еще меня очень впечатлил гастрокорт своей разнообразной кухней и тем, как же вкусно там готовят», — добавила девушка.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске откроется крупнейший центр реставрации книг