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общество

В Новосибирске арестовали напавших на сотрудника Росгвардии мигрантов

Фото: freepik.com

В Октябрьском районном суде Новосибирска 8 декабря под стражу отправили хулиганов, которые в конце сентября напали на военнослужащего.

Инцидент произошел рядом с КПП Новосибирского военного института на глазах у курсантов и офицеров. Нападавшие преследовали мужчину на двух автомобилях без номеров.

По словам пресс-секретаря Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианне Глушковой, хулиганы были задержаны в течение двух суток благодаря усилиям местных общественников.

Они нашли автомобили по техническим повреждениям и выяснили, что подозреваемые арендуют квартиру в городе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рецидивист получил девять лет колонии за жестокое убийство.

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Игорь Кириченко
Журналист

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