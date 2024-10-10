В Новосибирске арестовали напавших на сотрудника Росгвардии мигрантов

В Октябрьском районном суде Новосибирска 8 декабря под стражу отправили хулиганов, которые в конце сентября напали на военнослужащего.

Инцидент произошел рядом с КПП Новосибирского военного института на глазах у курсантов и офицеров. Нападавшие преследовали мужчину на двух автомобилях без номеров.

По словам пресс-секретаря Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианне Глушковой, хулиганы были задержаны в течение двух суток благодаря усилиям местных общественников.

Они нашли автомобили по техническим повреждениям и выяснили, что подозреваемые арендуют квартиру в городе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рецидивист получил девять лет колонии за жестокое убийство.