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общество

В Новосибирске группа людей получила 3 млн рублей за инсценированные ДТП

Фото: Pexels.com

С 2016 по 2020 год подсудимые инсценировали ДТП.

В Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении 10 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год подсудимые инсценировали дорожно-транспортные происшествия и вносили ложные сведения в бланки извещений о ДТП. Таким образом, они получали страховые выплаты, которые затем переводили на свои счета.

Сумма ущерба, нанесенного действиями группы, составила более 2,9 млн рублей. Прокуратура поддерживает обвинение в полном объеме.

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Игорь Кириченко
Журналист

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