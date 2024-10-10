В Новосибирске группа людей получила 3 млн рублей за инсценированные ДТП

С 2016 по 2020 год подсудимые инсценировали ДТП.

В Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении 10 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год подсудимые инсценировали дорожно-транспортные происшествия и вносили ложные сведения в бланки извещений о ДТП. Таким образом, они получали страховые выплаты, которые затем переводили на свои счета.

Сумма ущерба, нанесенного действиями группы, составила более 2,9 млн рублей. Прокуратура поддерживает обвинение в полном объеме.