В Новосибирске на работу вышел новый трамвай №13 белорусского производства

Новый трамвай появился в Новосибирске.

Вчера на улицах Новосибирска заметили трамвай новой модели. В пресс-центре мэрии города сообщили, что общественный транспорт вышел на маршрут №13.

«Это первая поставка в нынешнем году модернизированной серии Т701. В рамках контракта планируется 20 таких трамваев, и в следующем году — столько же», — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Известно, что теперь у нового транспорта имеется четыре двери, кондиционер и усиленная система отопления, также сама модель чуть длиннее предыдущей.

Напомним, что проезд транспорта к площади Маркса временно ограничат в Новосибирске