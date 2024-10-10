В Новосибирске неизвестный пытался заколоть вилами уличного пса

Уличного пса пытались заколоть вилами в Новосибирске.

Как сообщает портал Atas.Info, в Новосибирске произошел вопиющий инцидент с уличной собакой.

Как рассказала волонтер группы спасения животных «Ушастики. Живи. НСК» Лариса Бордакова, пес по имени Рекс живет рядом с частным сектором в Новосибирске. Все местные жители знали его, у него даже была своя будка, однако хозяев не было.

По словам волонтера, пес был спокойным и никому не доставлял беспокойство, но нашлись те, которые решили агрессивно вести себя по отношению к животному.

«В живую собаку сначала стреляли, потом хотели заколоть вилами — его неоднократно тыкали. Он находился в клинике в тяжелом состояние, врач был в шоке от ранений Повреждены все органы, будто фарш внутри», — рассказала Лариса Бордакова для Atas.Info.

Она также поделилась, что сейчас пса забрали защитники и увезли в клинику, где ему провели сложную операцию.

Сейчас Рекса забрали на передержку, где он проходит реабилитацию в заботе и тепле. А жестокого преступника ищет полиция.