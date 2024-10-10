В Новосибирске опубликованы даты первых школьных каникул в 2024 году

Стали известны даты первых школьных каникул в Новосибирске.

В 2024 году школьные каникулы по всей России, в том числе и в Новосибирске, пройдут по традиционной схеме, однако даты могут варьироваться в зависимости от региона и учебного заведения.

Так, по данным Министерства образования Российской Федерации, первые каникулы у школьников наступят уже в этом месяце: осенние каникулы запланированы на период с 28 октября по 4 ноября 2024 года.

Следующие каникулы наступят уже в декабре — с 30 декабря 2024 года и по 12 января 2025.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске названы даты праздничных дней на новогодние и майские каникулы-2025