В Новосибирске осталось 11 долгостроев скандального застройщика Джулая

В Плющихинском жилмассиве остаются незавершенными 11 многоэтажных домов застройщика «Дискус».

Как заявил в интервью Сиб.фм заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь, надзорное ведомство держит на контроле вопрос завершения строительства многоэтажных домов в Плющихинском жилмассиве компании «Дискус».

«21 долгострой в Плющихинском жилмассиве введен в эксплуатацию. Еще 11 дом на контроле прокуратуры. Их планируется ввести в 2024-2025 годах и передать ключи покупателям недвижимости. Два дома фактически завершены, готовы семь этажей, на остальных площадках идет забивка свайного поля и устройство фундамента. Работы ведутся активными темпами», — прокомментировал Александр Рудь.

По его словам, в микрорайоне Просторный уже не осталось долгостроев «Дискуса». Решается вопрос только по Плющихинскому жилмассиву.

Ранее глава «Дискуса» Алексей Джулай стал фигурантом уголовного дела со средствами дольщиков в Плющихинском жилмассиве и микрорайоне Просторный. Правоохранительные органы обратили внимание на бизнесмена после массовых жалоб дольщиков. Компания привлекала их средства для строительства домов, но не выполнила обязательства в срок. 16 апреля прошлого года Алексея Джулая задержали, но вскоре отпустили с рядом ограничений. Уже в апреле 2023-го «Дискус» ввел 53 объекта. Сообщалось, что долгое время этому препятствовало отсутствие документов о техническом присоединении домов к инженерным сетям.

В марте 2024 года налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Новосибирской области о признании компании банкротом из-за задолженности в 803 млн рублей.